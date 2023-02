Cospito:tra 11 denunciati, anarchici di Sondrio, Torino e Trento

I reati per i quali sono stati denunciati dagli agenti della Digos gli undici anarchici portati in questura ieri dopo gli scontri a Milano con la Polizia durante il corteo in solidarietà con Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il 41 bis, sono, a vario titolo violenza e resistenza a Pubblico ufficiale. danneggiamento e porto abusivo di armi improprie. Tra di loro vi sono esponenti dell'area anarchica milanese, ma anche provenienti da Sondrio, Torino e Trento. Alcuni erano già noti alle forze dell'ordine, altri no.