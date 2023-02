Cospito: presidio anarchico, 100 in centro a Torino

Sono un centinaio gli anarchici che si sono dati appuntamento questo pomeriggio nel centro di Torino, in piazza Cln, per un manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 116 giorni, trasferito ieri dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo di Milano. "Contro ogni gabbia, 41bis e Cpr uguale tortura", si legge in uno degli striscioni appesi vicino alla fontana Dora. Gli anarchici distribuiscono volantini e con un megafono spiegano le ragioni della protesta. "Da sempre il sistema detentivo mette in luce le molteplici mostruosità della macchina statale - dicono i manifestanti -. Dalle torture nei centri di permanenza per il rimpatrio a quelle del 41bis e del 'fine pena mai', fino ai pestaggi nelle carceri, il volto dello Stato emerge in tutta la sua violenza".