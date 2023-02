Torino: controlli in zone movida, identificate 60 persone

Oltre 60 persone identificate e 11 esercizi commerciali controllati. E' il bilancio dell'attività, con pattuglie a piedi e presidi fissi, svolta nella notte tra sabato e domenica, nell'ambito dei controlli congiunti, coordinati dalla Polizia di Stato, nelle aree torinesi della movida, quali San Salvario, Vanchiglia e il centro cittadino. I gestori di due minimarket, in via Rossini e via Bava, e di un bar, in via Pescatore, sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale; multato un automobilista per la violazione delle norme del codice della strada. Sanzione amministrativa per un uomo trovato in possesso di sostanza stupefacente. Un'altra persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria per la violazione della misura cautelare del divieto di dimora a Torino. I servizi di polizia nelle aree della movida continueranno con cadenza regolare.