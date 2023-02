Cospito: Torino, centinaia anarchici in corteo verso il Cpr

E' partito poco prima delle 16 il corteo degli anarchici che oggi hanno organizzato un presidio di protesta nel centro di Torino. I manifestanti - circa 300 secondo la Polizia - si vogliono dirigere verso il Cpr (centro di permanenza per il rimpatrio), in corso Brunelleschi. Gli anarchici gridano slogan per la liberazione di Alfredo Cospito e contro i Cpr.