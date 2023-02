OBITUARY

Addio a Vanelli il "castellano" rosso

È stato il protagonista del rilancio della Reggia di Venaria. A lungo dirigente della Cultura in Regione, ha incarnato la figura di potente grand commis dal marcato tratto politico. La sua militanza nel Pci e i legami con il "sistema" culturale della sinistra

È stato uno degli esponenti più rappresentativi del sistema culturale del Piemonte. Alberto Vanelli, per decenni dirigente della Regione e artefice della rinascita del complesso della Reggia di Venaria, di cui è stato al vertice, è morto improvvisamente oggi pomeriggio. Classe 1947, nato a Palmanova (Udine), laureato in sociologia a Trento nel 1971, un breve incarico di ricerca all’Università di Torino, dove fu anche segretario della sezione del Pci, per poi iniziare la carriera nell’alta burocrazia regionale chiamato nel 1980 dall’allora assessore alla Cultura, Giovanni Ferrero, suo compagno di partito. Vanelli ha incarnato, in modo originale, il ruolo di operatore culturale interpretando quell’egemonia culturale fondata sull’appartenenza organica e militante. D’altra parte il suo mondo di amicizie descrive il perimetro intellettuale dell’epoca: da Alberto Minucci a Sergio Chiamparino (“l’imbranato” a cui ha presentato la futura moglie), da Piero Fassino a Luciano Bonet, da Massimo Boffa a Massimo Lo Cicero, da Ferrero a Giuliano Ferrara.

Una figura di grand commis con un marcato tratto politico che l’ha portato a rivestire numerosi e prestigiosi incarichi nelle principali istituzioni – dalle regge sabaude al Museo del Cinema, dal Comitato per il 150° dell’Unità d’Italia fino alla Fondazione Teatro Ragazzi, suo ultimo impegno – dosando con abile (e indispensabile) cinismo potere e diplomazia. Doti che mise in campo diventando il trait d’union tra la sinistra e il primo governo regionale di centrodestra guidato da Enzo Ghigo.

“Ciao Alberto, grazie di tutto”, scrive sui profili social la Reggia di Venaria. L’assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio, che avrebbe dovuto incontrarlo nei prossimi giorni per il passaggio di consegne al vertice di Trg, ricorda “il professionista appassionato che ha servito le istituzioni. La nostra comunità perde un grande uomo. Mancherà la sua cultura ma anche la sua capacità di ascolto, il manager, la sua visione del mondo e la passione per l’arte e per i presidi culturali del Piemonte che ha contribuito a conservare e valorizzare rendendoli fruibili e alla portata di tutti”.