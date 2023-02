Rogo Statuto: familiari vittime, Torino sia motore sicurezza

"Di quella tragedia deve rimanere il senso del diritto alla sicurezza e il dovere di essere preparati, il dovere di ricordare perché tutti quei morti ci lascino un'eredità positiva, un patrimonio che dal dolore privato diventi consapevolezza pubblica. Tanto è stato fatto, da parte di tutti, ma non basta, possiamo fare meglio. Torino è sempre stata una città di idee e senso sociale e deve essere ancora motore di innovazione, sarebbe dunque bello che si realizzasse qui un centro studi su questi temi per fare ancora un passo avanti". A lanciare la proposta Alessandro Cabodi Gatti, uno dei familiari delle vittime del rogo dl cinema Statuto, nella cerimonia di commemorazione per i 40 anni della tragedia. "Deve essere raccolto l'auspicio - ha detto il sindaco, Stefano Lo Russo - l'auspicio che Torino, per tutto quello che rappresenta, possa essere una punta avanzata nella cultura della sicurezza. Cercheremo di trovare le migliori configurazioni per dar conto a questa istanza, per far sì che Torino possa essere la culla della cultura della sicurezza, che è fatta di norme investimenti ma anche di consapevolezza delle persone".

"Dobbiamo farci carico del ricordo delle vittime - ha aggiunto Lo Russo - e ricordare il messaggio principale, che la sicurezza e la prima cosa di cui dobbiamo tenere conto anche quando costa economicamente, quando costringe a fare scelte difficili dal punto di vista organizzativo". La presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, ha poi sottolineato che "quella tragedia aveva messo in luce una voragine normativa che nel tempo il legislatore ha cercato di colmare, allargando lo sguardo secondo un approccio più moderno e attento. Ma nessuna conquista di civiltà - ha aggiunto - ci ha messo al riparo da tragedie analoghe, segno che nessun traguardo è mai definitivo e va rinnovato nel tempo e fatto oggetto di una serrata vigilanza. Per questo servono due ingredienti - ha concluso -, un grado di applicazione corrispondente alla severità della norma e una forte consapevolezza sociale". Presenti alla cerimonia commemorativa, tra gli altri, anche il presidente del Museo nazionale del Cinema di Torino, Enzo Ghigo, il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, e una serie di rappresentanti istituzionali di Comune e Regione.