Torino: per tutta la settimana temperature primaverili

A Torino irrompe la primavera in pieno febbraio. Questa settimana le massime potrebbero raggiungere i 17 gradi e non sono previste precipitazioni. Una situazione che potrebbe aggravare ulteriormente la siccita' del territorio. Soltanto due settimane fa l'Anbi ha definito il Piemonte come la regione più arida d'Italia.