Piemonte: accordo università e Regione per sviluppo sostenibile

Coinvolgere, spiegare e formare la popolazione universitaria sullo sviluppo sostenibile del territorio. E' questo l'obiettivo dell'accordo firmato oggi tra i quattro atenei piemontesi (Unito, Politecnico, Upo e Scienze gastronomiche) e la Regione Piemonte. Le università del territorio collaboreranno fianco a fianco con la Regione per portare il Piemonte sul percorso di transizione verso un nuovo modello di sviluppo. Gli atenei faranno delle azioni congiunte all'interno del Rus (Rete delle università per lo sviluppo sostenibile) che avranno un impatto potenzialmente su 140 mila persone tra studenti, collaboratori, staff tecnico-amministrativo e docenti, per diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità.