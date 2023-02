Ateneo Piemonte orientale: 3,8 milioni per progetto idrogeno

Università del Piemonte orientale capofila di Ecostore-H2, progetto nazionale finanziato dal ministero dell'Ambiente e Sicurezza energetica per lo 'Sviluppo ecosostenibile di polimeri e carboni ultra porosi per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno'. Della durata di 36 mesi, ha un finanziamento complessivo di 3.800.000 euro, di cui 1.500.000 per l'Upo, l'ateneo citato. Obiettivo: produrre nuovi materiali ultra porosi sostenibili, ecocompatibili, stabili ed economici per l'adsorbimento di idrogeno gassoso, da utilizzare in applicazioni automotive e per la distribuzione su larga scala.