Salone Libro: Lagioia, festival indipendente

"Il festival è sempre stato indipendente, caratteristica che è anche di Torino e del Piemonte, e io fossi in voi me la terrei stretta questa caratteristica. E sono convinto che Cirio e Lo Russo siano d'accordo con me". Così il direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino, Nicola Lagioia, alla prima conferenza stampa dell'edizione 2023. C'è chi gli fa notare che lo stallo nella scelta del suo successore sembra mettere in discussione l'indipendenza della rassegna e Lagioia risponde: "Non lo si deve chiedere a me, ma a chi si occupa di questo. Come funziona questa cosa non ne ho idea, ed è giusto che io non venga coinvolto. Io dico come ho lavorato io - prosegue -, sempre in concordia con le istituzioni. E indipendenza vuol dire che i nostri rapporti si sono limitati agli auguri di Natale, e così deve funzionare. E loro hanno avuto sempre grande rispetto, nessuno si è sognato di venire a ingerire in qualche modo ed è per questo che il Salone è così cresciuto". L'indipendenza "io me la sono guadagnata - aggiunge Lagioia - non andando in maniera frontale ma diplomatica, cercando di avere rapporti costruttivi con tutti e riuscire a comporre tante voci diverse, è stato un esercizio complicato ma ho imparato dalle difficoltà".