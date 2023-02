Salone Libro: Lo Russo, 35 anni sono segno di serietà

"Solo le cose molto serie e robuste durano tanti anni e sono capaci di reggere le tempeste e 35 edizioni non solo sono un segno di serietà ma anche uno stimolo a continuare e a fare sempre meglio". A dirlo, alla prima conferenza stampa del Salone Internazionale del Libro di Torino, è stato il sindaco, Stefano Lo Russo. "Il Salone - aggiunge - fa del messaggio culturale la sua cifra caratterizzante e in un momento come questo vedere il simbolo della cultura, ossia il libro, avere così tanto successo ed essere così capace di coinvolgere tante persone è un segno di speranza per il futuro". Il sindaco ha poi voluto sottolineare che "il connubio tra il Salone e il Lingotto, che lo ospita, è molto importante e come Città abbiamo fatto e faremo la nostra parte per fare in modo che non solo il Salone del Libro ma anche il polo fieristico del Lingotto possano lavorare e portare ricchezza e posti di lavoro nella nostra città. Sono convinto che anche il futuro del polo fieristico non potrà fare altro che crescere", ha concluso.