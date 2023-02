Salone Libro: Cirio, luogo libertà non ha colore politico

"Il Salone è un luogo di pluralismo, di libertà, che va oltre le persone, va oltre le maggioranze politiche dei momenti. Non ha un colore politico, i colori del simbolo lo dimostrano, li ha tutti e non ne ha nessuno. Questa è la logica con cui vogliamo, e abbiamo voluto in questi miei quasi 4 anni di governo regionale, approcciare il rapporto con il Salone". Ad affermarlo, alla conferenza stampa del Salone Internazionale del Libro di Torino, il presidente della Regione, Alberto Cirio. "Che ci sia qualche polemica è naturale, non spaventiamoci di questo - osserva -, ma teniamo la barra ben dritta e ferma, perché il Salone è più prezioso di tutto e tutti". Cirio aggiunge poi che questo evento "arriva dalla storia di questa città, dal buon governo di questo territorio, perché le cose buone rimangono, si robustiscono nel tempo, un po' come grandi vini che migliorano invecchiando. Il Salone - prosegue - ha superato tante difficoltà, ma è rimasto sempre molto ben ancorato a questa città e a questo territorio e sono certo che questa edizione sarà altrettanto di valore e di successo". Cirio auspica infine un Salone "di sostanza, ma anche glamour, pop e rock, questa è la logica di un Salone che davvero vuole parlare a tutti".