Arpa, per il dopo-Robotto c'è Barbero

Oggi la nomina di Cirio e Marnati. Intanto, il vecchio direttore attende la pronuncia del Tar per entrare all'Ires dov'è stato designato dal cda lo scorso dicembre. Una richiesta di sospensiva pende sul suo insediamento

Di nome fa Secondo, ma per la Regione Piemonte, che lo ha appena nominato a capo dell’Arpa, è un numero uno. Secondo Barbero è il nuovo direttore dell’Agenzia per la protezione ambientale. Il decreto di nomina è stato firmato dal governatore Alberto Cirio e dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati. Cinquantatre anni, una laurea in Ingegneria, Barbero ha ricoperto fino a oggi il ruolo di direttore del dipartimento “Rischi naturali e ambientali” e vanta un’esperienza ultraventennale maturata prima nell’amministrazione regionale e poi in Arpa.

Rileva il testimone da Angelo Robotto, di cui ancora non si conosce con certezza il futuro. Il consiglio di amministrazione dell’Ires, infatti, lo ha indicato lo scorso dicembre alla direzione, ma sulla sua designazione pende il ricorso al Tar di un’altra delle candidate alla carica, l’avvocato Loredana Annaloro, considerata vicina al presidente di Finpiemonte (oltreché ex vicepresidente del Csm e parlamentare democristiano di lungo corso) Michele Vietti. E mentre la sua azione viene definita da più parti “inopportuna” e foriera di qualche imbarazzo ai piani alti del grattacielo, essendo lei non una semplice dipendente regionale, ma la responsabile del settore Trasparenza e Anticorruzione, struttura che afferisce direttamente al presidente, dall’Avvocatura di piazza Castello ostentano un certo ottimismo rispetto a una pronuncia, quella sulla sospensiva dei giudici amministrativi, prevista per mercoledì. Lo stesso Robotto è in lizza anche per un altro incarico, a capo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, dopo che il numero uno Meuccio Berselli ha ricevuto un avviso di garanzia per sospetta corruzione e peculato.