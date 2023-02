Scuola: Valditara, capire importanza lavoro nella formazione

"Bisogna capire l'importanza del lavoro nella formazione e chi non la capisce non ama i giovani. C'è gente che non ha il senso della realtà". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso della visita alla scuola di formazione professionale La Piazza dei Mestieri a Torino. Rivolto ai ragazzi, il ministro riconosce che "voi vi rendete conto che state vincendo una grandissima sfida, quella di costruire un percorso professionale che vi darà tante soddisfazioni e opportunità. Una sfida - aggiunge - che vi deve inorgoglire e io sono molto orgoglioso che in Italia ci siano tante scuole come questa e ragazzi come voi. Questo è il percorso giusto che noi dobbiamo potenziare, crediamo fortemente in realtà come queste. La vera sfida della scuola è dare a questi ragazzi una prospettiva, una formazione, aiutarli a farcela nella vita, a valorizzare i loro tanti talenti ed essere luogo di inclusione e integrazione". Il ministro ribadisce dunque la volontà di "investire sempre di più in questi talenti e percorsi di questo tipo, che sono pilastri della società e servono a dare un senso alla vita di tanti ragazzi che avevano perso fiducia nella loro esistenza". E a questo proposito ricorda, tra l'altro, che "agli Its (Istituti tecnici superiori) del Piemonte arriveranno 28 milioni 196mila euro".