Piemonte: Gava, 30 milioni contro il dissesto idrogeologico

"Oltre 30 milioni di euro al Piemonte contro il dissesto idrogeologico. Questo ministero interviene con celerità ed una consistente fetta di risorse proprie per mettere in sicurezza i territori". Lo annuncia il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava. "Il decreto ministeriale - aggiunge - sarà firmato nelle prossime ore ed è di 30.246.742,55 euro la dote finanziaria complessiva assegnata alla regione per ben nove interventi di mitigazione del rischio idrogeologico valutati urgenti e prioritari". Più dettagliatamente, le opere riguarderanno le province di Torino, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola, Alessandria, Asti e Vercelli. Finanziati interventi attesi da tempo di sistemazione idrogeologica dei corsi d'acqua, di riduzione del rischio idraulico ma anche di messa in sicurezza di edifici scolastici ed impianti sportivi e sistemazione a difesa della pubblica incolumità. "Il dissesto idrogeologico è un tema fortemente attenzionato - dichiara la viceministra -. Abbiamo chiara la mappa delle fragilità del nostro Paese e stiamo lavorando con la massima celerità a protezione dei nostri territori e delle nostre comunità". L'attuazione del cronoprogramma è ora affidata al presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.