Scuola: Valditara, scrivo disciplinare interventi su spazi

"Sto scrivendo un disciplinare da mandare agli enti locali su come intervenire sugli spazi, a livello di colori, luci, suoni, e se vorranno seguirlo potrà essere un'ottima occasione per far sì che studenti e docenti vengano volentieri a scuola, perché un ambiente di lavoro e di studio oltre che sicuro deve garantire serenità dell'animo". Ad annunciarlo è stato il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, a Torino, rivolto ai ragazzi della scuola media Pascoli di Torino, che ha visitato dopo La Piazza dei Mestieri e l'Its per le Tecnologie dell'informazione e della Comunicazione. Lo ha detto prendendo ad esempio la Pascoli, che dopo la riqualificazione è diventata un po' un simbolo della nuova scuola, sottolineando l'importanza dell'ambiente fisico degli istituti scolastici.