Papa: nomina don Mantovani prefetto della Biblioteca Vaticana

Papa Francesco ha nominato prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana don Mauro Mantovani, salesiano di Don Bosco, finora decano della Facoltà di Filosofia presso l'Università Pontificia Salesiana a Roma. Don Mantovani è nato il 3 gennaio 1966 a Moncalieri (Torino). Ha emesso nel 1986 i primi voti nella Società Salesiana di San Giovanni Bosco e nel 1994 è stato ordinato presbitero. Ha conseguito nel 2006 il Dottorato in Filosofia e Lettere presso l'Universidad Pontificia de Salamanca (Spagna), e nel 2011 il Dottorato in Teologia Tomistica presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino - Angelicum a Roma. Dal 2007 è Professore Ordinario all'Università Pontificia Salesiana a Roma, dove ha ricoperto i seguenti incarichi: Decano della Facoltà di Filosofia; Decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale; vice rettore; rettore magnifico. Attualmente, è membro della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino e del Comitato scientifico dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (Avepro).