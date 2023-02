Valditara, a Torino 12 milioni in più per scuole due infanzia

"Grazie all'azione del Ministero, il Comune di Torino ha potuto usufruire di 12 milioni di euro in più per importanti lavori in due scuole dell'infanzia. Oggi a Torino ho avuto un confronto cordiale e proficuo con il Sindaco Stefano Lo Russo, che ha tenuto a ringraziarmi per l'impegno del Ministero nel reperire sempre più finanziamenti a favore delle scuole". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Grazie a 1 miliardo e 200 milioni di risorse aggiuntive che il Ministero ha trovato nelle pieghe del bilancio (e che si sommano ai fondi del PNRR), il Comune di Torino ha potuto infatti usufruire di 12 milioni di euro in più per eseguire importanti lavori in due scuole dell'infanzia della città: Istituto comprensivo "Gabelli" - Scuola primaria "G.E. Pestalozzi", Via Banfo 32, per € 5.090.400, e l'Istituto Comprensivo "Pacinotti" - Scuola primaria "Carlo Boncompagni", Via Vidua 1, per € 6.606.033,48". spiega. "Grazie a questi fondi aggiuntivi, il Comune di Torino potrà liberare importanti risorse (che inizialmente avevano impegnato sulle due scuole) per opere complementari alla ristrutturazione della Biblioteca Civica di Torino Esposizioni, progetto strategico finanziato con Piano Complementare. Sono orgoglioso di avere garantito, con l'azione del Ministero che presiedo, importanti risorse in più per le scuole di tutta Italia, come mi confermano ogni giorno sindaci, assessori e dirigenti scolastici", ha concluso il Ministro.