PALAZZO LASCARIS

Controcanto di Soprano alla Regione: "Per i controlli serve più personale"

Esordio dell'Orecol, un altro organismo di controllo varato dal Consiglio regionale del Piemonte. C'è chi lo definisce un doppione di altre strutture, interne ed esterne. E intanto il neo presidente lamenta la scarsità di collaboratori e annuncia una "indagine" sulle liste d'attesa

A cosa servirà Orecol? Salutato con squilli di tromba e rulli di tamburo il nuovo organismo di controllo istituito dalla Regione Piemonte non si è capito bene cosa faccia e quali poteri realmente abbia. E se il numero uno di Palazzo Lascaris Stefano Allasia ne evidenzia la piena operatività “con grande soddisfazione e con la giusta solennità”, il neo presidente di Orecol Arturo Soprano, assai meno pomposamente rimarca tutte le mancanze: “La legge è stata fatta bene, ma il numero dei componenti è inadeguato: siamo solo in cinque, mentre altri organismi analoghi, come uno lombardo di cui faccio parte, ne hanno nove, più molti amministrativi che danno collaborazione. Anche la durata dell'incarico andrebbe rivista, sganciandola da quella del Consiglio regionale. Sarebbe meglio prevedere seccamente tre anni o quattro anni dalla nomina” si lamenta l’ex magistrato, che ha chiuso la sua carriera nel 2018 come presidente della Corte d’Appello di Torino.

“Ci riuniremo periodicamente – ha sottolineato Soprano – a tempo pieno probabilmente una volta alla settimana. Spero di avere a disposizione personale amministrativo adeguato: ho chiesto che siano almeno esperti in diritto regionale e soprattutto amministrativo con una laurea in giurisprudenza, in modo da fare una pre-istruttoria delle pratiche”. “Prenderemo poi i nostri provvedimenti – ha concluso – e saranno tutti resi pubblici: potranno essere denunce all’autorità giudiziaria, o raccomandazioni rivolte agli enti oggetto del nostro controllo”. Tra gli ambiti su cui Soprano intende "indagare" ci sono pure le liste d'attesa, al punto che quando lo ha annunciato in conferenza stampa i maligni assicurano che al governatore Alberto Cirio sia venuto uno stranguglione.

Secondo quanto si legge nella legge istitutiva di Orecol l’organismo di controllo ha il compito di vigilare sulla trasparenza e la legalità degli atti amministrativi della Regione e delle sue partecipate: “verifica”, “valuta”, “vigila”, “supporta”, ma non ha nessun potere sanzionatorio di fronte a eventuali atti illegittimi. Controlla e sovrintende al funzionamento della macchina amministrativa, ma solo riguardo gli uffici della Giunta, non quelli del Consiglio, nonostante il parlamentino piemontese nomini tre dei cinque componenti esterni all’amministrazione di cui si compone l’organismo. Oltre a Soprano, ne fanno parte Aurora Andrea Di Benedetto, Roberto Fantini, Luca Libra e Nicola Longo.

Tra i dubbi sollevati anche la possibilità che possa rappresentare un doppione rispetto ad altri organismo di controllo interni all’amministrazione a partire dall’Oiv, l’Organismo indipendente di valutazione, o il settore Trasparenza e Anticorruzione guidato da Loredana Annaloro.