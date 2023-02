Aeroporti: Cirio, a Torino ospiteremo i Connect 2024

"Nel 2024 ospiteremo il più grande evento legato agli aeroporti". Ad annunciare l'arrivo a Torino di "Connect", è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la presentazione de report con i dati sul turismo regionale nel 2022. Si tratta del Connect Route Development Forum che raduna compagnie aeree, aeroporti, turismo e industrie per creare una rete. Cirio ha ricordato che "grazie al lavoro di Sagat di ottima gestione aeroportuale, unito alle risorse che la Regione ha messo in campo insieme al Comune, abbiamo creato un sistema aeroportuale che mette al centro Caselle, come è corretto, ma ricorda anche che esiste un aeroporto come quello di Cuneo Levaldigi che può avere il suo spazio commerciale e questo nuovo sistema aeroportuale piemontese ha fatto che si Ryanair scegliesse di posizionare qui una base". "E per affiancare il sistema aeroportuale piemontese - ha annunciato - abbiamo voluto, insieme al Comune e alla Camera di Commercio, ottenere un altro grande evento, un'altra grande fiera, 'Connect', che in questo momento si sta svolgendo a Tangeri, e che ti fa diventare il centro del sistema aeroportuale mondiale".