Caccia: è braccio di ferro, chiusa seduta Aula

Chiusura poco dopo le 17 per la seduta di oggi del Consiglio regionale del Piemonte, dove è in corso un braccio di ferro fra maggioranza e opposizione sulla caccia, tema dibattuto nell'ambito della discussione sulla legge Omnibus. Dopo i lavori del mattino, il pomeriggio è trascorso tutto fuori dall'Aula, in riunioni alla ricerca della strada da percorrere. Dopo le 17 il presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia, preso atto della difficoltà della situazione e di una richiesta in tal senso anche da parte della Giunta di Alberto Cirio, ha dichiarato chiusa la seduta e convocato i capigruppo. Dopo tanti incontri divisi, ora le forze politiche saranno riunite tutte insieme per decidere in che modo far proseguire i lavori la prossima settimana.