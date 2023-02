Lavoro: controlli nel Torinese, 75mila euro di sanzioni

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Torino, hanno svolto una serie di controlli volti al rispetto delle vigenti normative in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del fenomeno del lavoro in nero. Le verifiche, fatte lo scorso gennaio, sono state effettuate nel torinese: nove gli esercizi commerciali sanzionati con il deferimento dei titolari per gravi mancanze in materia di sicurezza, i militari hanno constatato violazioni che vanno dalla mancata valutazione dei rischi e l'apposita redazione del documento valutazione rischi che deve essere presente sul luogo di lavoro e periodicamente aggiornato, alla mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In tre casi è stata rilevata la presenza sul luogo di lavoro di sistemi di videosorveglianza non preventivamente autorizzati dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro così come previsto dallo statuto dei lavorati. Complessivamente è stata verificata la posizione lavorativa di 38 lavoratori impiegati in svariate attività (ristorazione, bar, piccole aziende artigiane), di questi due sono risultati completamente in nero e dovranno quindi esser assunti dal periodo risultato sommerso, oltre al pagamento delle sanzioni previste per il datore di lavoro. Le sanzioni comminate ammontano a 75mila euro.