Cospito: minacce anarchici Fai ad aziende e manager

Un volantino con minacce anarchiche è stato recapitato a firma della Federazione Anarchia Informale (Fai) ad un serie di aziende italiane. Lo si apprende da fonti qualificate. Le minacce riguarderebbero, tra gli altri, un manager di un'azienda con sede a Torino ma che non lavorerebbe nel capoluogo piemontese. Il volantino di minacce risulta contenere parole di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, l'anarchico da oltre cento giorni in sciopero della fame contro il 41bis. A quanto si apprende da fonti autorevoli una delle lettere di minacce firmate Fai sarebbe arrivata all'Iveco Defence Vehicles, con sede principale a Bolzano, che produce anche veicoli per la difesa, dove lavorerebbe il manager.