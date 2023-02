Disabili: Piemonte, oltre 850mila euro a Comuni per i Peba

Oltre 850mila euro alle amministrazioni comunali piemontesi per incentivare la progettazione dei Peba, i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. È quanto prevede l'ultima Dgr della Regione Piemonte che permetterà di accedere alle risorse statali del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. "Eliminare tutte le barriere che impediscono alle persone con disabilità di accedere in pieno agli spazi e ai servizi delle nostre città è un dovere di civiltà che merita la massima priorità politica - sottolinea l'assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone -. Daremo ai comuni piemontesi risorse per intervenire concretamente con mappature aggiornate e operative". Per consentire l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Piemonte sarà adottato un criterio di ripartizione basato sulla suddivisione dei comuni in fasce di popolazione, in base alle quali sarà attribuito, alle amministrazioni che ne facciano richiesta, un contributo fisso che va da 2mila euro per i comuni al di sotto dei mille abitanti a 20mila euro per quelli con popolazione superiore ai 105mila abitanti.