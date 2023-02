GIUSTIZIA

"Il Tar non è un rimedio infallibile a norme spesso incomprensibili"

All'inaugurazione dell'anno giudiziario in Piemonte il presidente Prosperi ammette: "Non abbiamo raggiunto l'obiettivo di diminuire le pendenze del 10%". L'eccesso dei ricorsi e l'invito agli avvocati a essere "chiari e sintetici". Gli organici ridotti all'osso

Per chi vi ricorre è l’ultima spiaggia per ottenere riparazione da un torto che ritiene di aver subito, per chi viene tirato in ballo è l’ennesima zeppa che rallenta decisioni e realizzazioni. In un Paese di azzeccagarbugli le sue sentenze sono attese come manna dal cielo o temute e contestate. L’Italia, in fondo, è una repubblica fondata sul Tar. Gli eccessi nell’uno e nell’altro senso sono stati oggi censurati all’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo, che si è tenuta stamane a Torino, dal presidente Raffaele Prosperi. “Una buona legislazione, così come l’efficienza della macchina burocratica, devono ritenersi il bene primario e il ricorso alla giustizia amministrativa un rimedio che non può essere fisiologico”, ha affermato. “La giustizia amministrativa non può sopperire del tutto a inefficienze della macchina amministrativa e non può considerarsi un vero rimedio dinanzi ad una produzione legislativa caotica, usa a rinvii a precedenti disposizioni a loro volta di rinvio”. E infine: “Il giudice amministrativo non può considerarsi un rimedio sempre infallibile allorché le norme diventano veramente incomprensibili e questo anche nelle situazioni di emergenza come quelle dei tempi che corrono”.

Il bilancio dell’attività dell’anno appena trascorso è di luci e ombre. Il Tar del Piemonte non ha raggiunto l’obiettivo del 2022, che prevedeva “una diminuzione almeno pari al 10% delle pendenze al 31 dicembre 2021”. Al primo gennaio 2022 i ricorsi pendenti erano 2588. All'inizio di quest'anno invece erano 2482, cioè 106 in meno, pari a poco più del 4%. Il calo c’è stato ma di dimensioni “modeste”, e la situazione non può essere “giustificata” con il centinaio di ricorsi in più che sono stati presentati nel corso del 2022. Al quadro, come si ricava dalla relazione, contribuiscono la carenza negli organici (otto magistrati in servizio sui 14 previsti), le cause contro i provvedimenti dell’Authority di regolazione dei trasporti (che ha sede a Torino), le numerose controversie in materia di appalti (“speriamo che la nuova legge riesca a sfrondarne il numero”) le norme che prevedono “corsie di scorrimento veloce” per alcuni procedimenti. Uno degli “ostacoli” per il 2023 è il fatto che il Tar piemontese “non è stato più inserito tra gli uffici giurisdizionali interessati dal Pnrr e dunque non può, come l’anno scorso, fruire di udienze di smaltimento”. In prospettiva c’è l’insediamento, previsto per giugno, di una nuova sezione, la terza, che è “motivo di grande soddisfazione” ma anche di “preoccupazioni” per l'organico dei dipendenti, che non è stato adattato e, anzi, sta registrando una diminuzione. Un dato “consolatorio” è comunque la quantità di sentenze pubblicate nelle prime settimane del 2023: al 17 gennaio erano 73. “Non è un numero risolutivo – ha commentato Prosperi – ma fa ben sperare”. A oggi, 147 ricorsi sono stati definiti, a fronte di 105 sopravvenuti. A questo ritmo, a fine anno l’abbattimento dei ricorsi pendenti potrebbe superare i 300 e superare la soglia auspicata del 10%.

A intasare gli uffici sono anche i contenziosi in materia di detenzione di armi e di licenze: “Siamo letteralmente subissati”, ha confessato il presidente che per questo motivo chiede “alle Prefetture piemontesi di calibrare bene i propri provvedimenti” che ha poi “raccomandato una forte attenzione nelle emanazioni dei divieti o delle revoche o ancora di diniego di licenza di porto d'armi”.

A fronte della mole di carte bollate Prosperi, più in generale, ha fatto appello “alle parti pubbliche che si difendono in giudizio di portare di fronte al Tribunale tutti i propri argomenti, anche a loro tutela, ma anche al fine di limitare poi appelli defatiganti” e “all’Autorità di regolazione dei Trasporti chiedo invece un’attenta revisione dei propri bilanci onde limitare, se possibile, il numero di ricorsi sui contributi all’Autorità”. Infine, una bacchettata agli avvocati che devono scrivere i ricorsi “in maniera chiara e sintetica”, richiamandosi a una pronuncia del Consiglio di Stato. “Devo riconoscere che il Foro di qui è per la grande parte rispettoso di questo principio, ma devo anche rimarcare che purtroppo sussistono tuttora gravissime smagliature e ci troviamo spesso a che fare con ricorsi che vanno oltre i limiti fissati dal decreto della Presidenza del Consiglio di Stato” del 2016. Prosperi ha chiesto all’avvocatura “rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli scritti difensivi” e l’adozione di altri accorgimenti, come per esempio “la verifica della completezza istruttoria dei ricorsi” in modo che dove previsto si possa provvedere con il giudice monocratico e che “in sede collegiale possa definirsi il giudizio”.