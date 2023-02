Sangiuliano glissa su polemiche Salone del Libro

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al suo secondo giorno di visita a Parigi, non ha voluto commentare le polemiche attualmente in corso in Italia in merito alla direzione del futuro Salone del Libro di Torino. Giungendo alla Biblioteca Nazionale di Francia (BnF) per una visita al nuovo museo ricavato nella Galleria voluta all'epoca dal Cardinale Giulio Mazzarino, il ministro ha glissato con una battuta. "Mi faccia gustare il museo...", è stata la risposta al cronista dell'ANSA che chiedeva quale fosse la sua impressione rispetto alla rinuncia di Paolo Giordano alla direzione del Salone del Libro di Torino. Sangiuliano è stato ricevuto nel cortile d'onore della BnF dalla presidente della biblioteca, Laurence Engel, nonché da un suo suo omonimo, Gennaro Toscano, il professore napoletano consigliere scientifico nonché direttore della collezioni della BnF, tra i grandi artefici dell'apertura del museo parigino. Nella delegazione, anche l'ambasciatrice d'Italia, in Francia, Emanuela d'Alessandro. In precedenza, il ministro aveva avuto un incontro al Louvre con la presidente, Laurence de Cars. A giugno il museo parigino ospiterà una grande rassegna con capolavori provenienti dal Museo Capodimonte a Napoli.