Eternit bis: pena ridotta per Schmydheiny

La Corte di Appello di Torino conferma la condanna di Ernest Stephan Schmydheiny solo per la morte di un operaio e la riduce a 1 anno e 8 mesi nel processo Eternit bis. Il magnate svizzero era accusato del decesso di due ex dipendenti dello stabilimento di Cavagnolo ma è stato condannato per omicidio colposo aggravato soltanto per la morte di G.T., deceduto il 7 dicembre 2008 a causa di un mesotelioma per esposizione alla fibra killer. "Giustizia a metà, una condanna ridimensionata ma siamo fiduciosi su esito Cassazione - è il commento dell'avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, e difensore dei familiari di G.T., sceso in campo, anche con la costituzione di parte civile, con l'avv. Andrea Ferrero Merlino -. Purtroppo le lungaggini giudiziarie, e anche ipergarantismo, hanno determinato che soltanto uno tra i due casi, non ancora prescritti, del troncone di Torino, ha superato il vaglio della responsabilità penale per il reato di omicidio colposo. Per i Giudici di appello il magnate svizzero Ernest Stephan Schmydheiny è responsabile oltre ogni ragionevole dubbio". "Ci attendiamo quindi che la Corte di Cassazione confermi il giudizio e che ci sia giustizia per le vittime. Schmydheiny si ritiene un ambientalista e nega tutte le sue responsabilità. Queste sentenze, invece, ne segnano la sua colpevolezza per i reati ascritti, in attesa del giudizio della Cassazione, presso la quale saremo presenti per ottenere la condanna definitiva", ha sottolineato Bonanni.