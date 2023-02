POLITICA & GIUSTIZIA

Caso Cospito, Delmastro indagato

Come ampiamente previsto, a seguito dell'esposto del deputato verde Bonelli la Procura di Roma procede contro il sottosegretario per presunta rivelazione di segreto d'ufficio. Ma ieri il ministro l'ha nei fatti scagionato assieme al coinquilino Donzelli

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, è indagato dalla Procura di Roma per rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio. L’indagine è stata aperta a seguito di un esposto presentato dal parlamentare Angelo Bonelli (Europa Verde), dopo l’intervento alla Camera del collega di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, sulla vicenda Cospito. Delmastro potrebbe essere ascoltato già venerdì dagli inquirenti. Un procedimento che difficilmente troverà fondamenti, soprattutto dopo le spiegazioni fornite dal titolare del dicastero Carlo Nordio ieri alla Camera in cui ha specificato “le parole riferite in aula da Donzelli in aula non sono relative a documenti sottoposti a segretezza” e la dicitura “limitata divulgazione” non fa riferimento a documenti da considerare riservati. In aula Donzelli, insomma, non avrebbe diffuso segreti, ma letto parti di “una scheda di sintesi del Nic”, il nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. Lo stesso discorso vale per i contenuti delle conversazioni tra Cospito e altri detenuti al 41 bis: non sono i contenuti di intercettazioni “anche perché non vi sono intercettazioni”, ma sono frutto del lavoro di “osservazione da parte del personale della polizia penitenziaria”. Caso chiuso, insomma, per Nordio. Almeno per l’affaire Donzelli-Delmastro.