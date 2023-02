Motore Sanità, nuova diagnostica per le cronicità

Secondo i dati Istat 2022, 4 italiani su 10 soffrono di almeno una malattia cronica e 2 su 10 di due o più malattie croniche. Numeri a fronte dei quali assumono sempre più importanza elementi come la diagnostica precoce o l'approccio one-healt. Il tema è stato al centro della seconda sessione della giornata di lavori della Winter School 2023 di Motore Sanità che si è svolta a Pollenzo (Cuneo). Fra i fattori determinati nella politica di global health, il ruolo dell'alimentazione. "Il paradigma scientifico di riferimento - spiega Silvio Barbero, vicepresidente Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - è quello della one-health, un modello di analisi della correlazione tra esposizione ambientale e salute perché nel binomio cibo-salute c'è la chiave di lettura dei territori e, di conseguenza, un patrimonio scientifico sul quale costruire soluzioni per la garanzia e la tutela dei cittadini". Fra le criticità nella presa in carico dei pazienti cronici, invece, i ritardi diagnostici dovuti principalmente alle liste di attesa e alla mancanza di personale specializzato sul territorio. "Le sfide attuali - rileva Carlo Picco, direttore generale Asl Città di Torino e commissario Azienda Zero Regione Piemonte - si possono affrontare sistematizzando le reti professionali e riducendo la frammentazione dei processi diagnostico-terapeutici che causano ricadute economiche e di salute sui pazienti".