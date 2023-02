Ravetti, serve impegnarsi su nuovo ospedale Alessandria

Il consigliere regionale Pd Domenico Ravetti chiede alla Regione Piemonte un maggiore impegno sul nuovo ospedale di Alessandria per il quale, afferma, "si fanno solo chiacchiere", mentre per quello di Cuneo "si fa sul serio". "Apprendiamo - dice Ravetti - che il nuovo ospedale di Cuneo sarà costruito con un partenariato pubblico privato, mentre ad Alessandria si fanno solo chiacchiere. L'assessore alla Sanità della Regione in conferenza stampa ha detto che 'gli esiti dell'analisi comparata commissionata dall'azienda ospedaliera di Cuneo fanno ritenere che la proposta di partenariato pubblico privato è più conveniente rispetto all'appalto ordinario e alla locazione Inail'. A Cuneo l'ospedale si farà per un costo complessivo di 410 milioni di euro con una quota di finanziamento di 148 milioni messa a disposizione dalla Regione". "Ma Cuneo e Alessandria - sottolinea - fanno parte della stessa richiesta di finanziamento all'Inail: Cuneo per 310 milioni, ora diventati 410 con il nuovo studio, e Alessandria per 300 milioni. La concordia istituzionale è un bene da proteggere, gli interessi della nostra provincia e la salute dei nostri cittadini ancora di più. È arrivato il momento di togliere il velo sulla pessima discussione che riguarda il nuovo ospedale di Alessandria e dire la verità".