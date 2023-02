Scuola: proteste liceo Einstein, sospensione per 3 studenti

Sono stati sospesi dopo la riunione dei consigli di classe straordinari tre degli studenti indicati come gli organizzatori delle proteste avvenute alla scorsa settimana al liceo Einstein, a Torino. La notizia è riportata da un collettivo studentesco di area autonoma. Per due giovani, secondo quanto riportato, la sospensione è di dieci giorni; cinque giorni invece per il terzo. "Il liceo decide di vendicarsi anziché ascoltarci" è il commento del collettivo, che annuncia ricorsi "con il sostegno dei sindacati della scuola conflittuali".