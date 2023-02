Superbonus: Ance Piemonte, delusione e profondo sconcerto

"Il recente decreto legge ha deluso i cittadini, i professionisti, gli imprenditori e i lavoratori onesti, contribuendo a rendere il nostro paese inaffidabile e senza futuro. Il provvedimento ha negato alle famiglie la possibilità di riqualificare le proprie case, impedendo loro di vivere in ambienti sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico, obbligandoli a pagare salate bollette". E' il commento del presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) Piemonte Valle d'Aosta Paola Malabaila. "È stato cancellato un provvedimento - osserva - che aveva portato a un aumento occupazionale dell'intero settore e a un aumento del Pil del 6,6% nel 2021, uno dei più alti in Europa, senza considerare la riduzione delle emissioni inquinanti e la diminuzione delle bollette per le utenze, per coloro che sono riusciti a completare i lavori. Il fatto più preoccupante è che questa decisione ha colpito maggiormente le persone con meno risorse, poiché la cessione del credito aveva reso questa misura accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie capacità economiche. Questa notizia ci getta nel più profondo sconforto in quanto mette a rischio la tenuta socio economica della Regione Piemonte, soprattutto in assenza di una soluzione strutturale da parte del Governo centrale". Malabaila.ricorda che "solo in Piemonte sono a rischio 2.500 imprese e centinaia di migliaia di lavoratori del settore, rischiano di perdere il loro impiego". "Abbiamo inviato una lettera al presidente Cirio e all'assessore al bilancio Tronzano, chiedendo loro di intervenire e di rappresentare la gravità del problema a livello nazionale" conclude.