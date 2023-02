Covid: Piemonte, curva contagi stazionaria

E' stazionaria in Piemonte la curva dei contagi da Covid. La media giornaliera dei casi è di 176. In totale, negli ultimi sette giorni, sono stati 1.231 (-119 rispetto al periodo precedente). Lo si ricava dal focus settimanale della Regione. "I dati - comunica l'ente - sono migliori rispetto a quelli nazionali". L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 2,4%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0,8%, mentre la positività dei tamponi è al 3,1% Tra venerdì 10 febbraio e giovedì 16 febbraio sono state vaccinate 8.095 persone (53 hanno ricevuto la prima dose, 84 la seconda, 231 la terza, 4.117 la quarta, 3.610 la quinta). Dall'inizio della campagna le dosi somministrate sono state 10.853.787.