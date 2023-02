Piemonte prima Regione a offrire cure psicologiche primarie

Il Piemonte sarà la prima regione ad offrire le cure psicologiche primarie con il progetto 'Psicologo delle cure primarie', che partirà a marzo e avrà l'obiettivo individuare per ogni Asl psicologi che diventino punto di riferimento continuativo sul territorio per chi necessita di una prima presa in carico. Per questo progetto la Regione ha destinato 1,8 milioni di fondi statali. "Un'attenzione e un servizio importanti ancor più alla luce del grande disagio causato dagli anni di pandemia in moltissime persone e in particolare nelle fasce più fragili e tra i nostri giovani" - sottolineano in una nota il presidente Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. "E' un importante primo livello di risposta tempestiva e di prossimità alle diverse forme in cui si esprime la sofferenza psicologica, in collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri", afferma il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte Giancarlo Marenco. "Il Piemonte si era già distinto in modo virtuoso per l'attivazione del servizio di supporto psicologico nelle scuole, nel periodo di emergenza Covid, con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro che nel 2021 ha consentito l'apertura di 53 nuovi sportelli di supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche". - spiega il presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco.