Fondi Piemonte: Cota, Montaruli deve assolutamente resistere

Augusta Montaruli "deve assolutamente resistere anche se la politica è fatta di codardi e vigliacchi. Ma Giorgia Meloni è un po' meglio". Così Roberto Cota, ex governatore de Piemonte, a sua volta condannato dalla Corte di Cassazione per l'uso dei fondi dei gruppi consiliari della Regione dal 2010 al 2014, sul caso della sottosegretaria all'Università e Ricerca, esponente di Fratelli d'Italia. "Quanto a Bonaccini - prosegue Cota - è una persona intelligente ma forse non è conoscenza delle spese fatte dai consiglieri del Pd, sarebbe stato più cauto".