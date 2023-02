SACRO & PROFANO

Visita pastorale sprint di Arnolfo. "Privatizzazione" dei Sacramenti

Il vescovo di Vercelli se la sbriga in un paio d'ore e sono i "visitati" a recarsi da lui. Riti che di comunitario "hanno soltanto il nome", come l'Unzione degli infermi. La "sparizione" di don Epicoco. A Saluzzo lo zucchetto carnevalizio di monsignor Bodo

Sull’ultimo numero della Voce e il Tempo, Silvia Vesco svolge interessanti osservazioni parlando dell’Unzione degli infermi ed evidenziando, giustamente, la superficialità nel contrastare la privatizzazione del rito organizzando celebrazioni che di comunitario «hanno soltanto il nome», giacché la comunità non è un «semplice assembramento di persone». Tale discorso, a ben vedere, potrebbe valere anche per tutti gli altri Sacramenti quali il Battesimo e il Matrimonio: con la scusa pretestuosa di “fare comunità”, si creano spesso delle spiacevoli mistificazioni per cui spesso fidanzati e neonati vengono liturgicamente accolti giusto il tempo di una Messa d’orario. Assistiamo così al controsenso di un Battesimo di circostanza celebrato in una chiesa vuota e la mistificazione di una comunità che festeggia l’unione tra due nubendi perfettamente sconosciuti all’assemblea dei fedeli. Tornando alla riflessione sull’Unzione degli infermi, si continua a ribadire che su di essa grava ancora l’eredità di un passato nel quale si amministrava a coloro che erano in fin di vita, i moribondi, e per questo si denominava “estrema”. Se dopo settant’anni, un certo modo di pensare permane non si può certo incolpare il passato remoto quando, tra guerre, carestie e pestilenze, la morte era realmente la vicina di casa di ogni cristiano. Piuttosto si dovrebbe cercare di capire il perché, in una Chiesa sempre più moribonda e popolata di anziani, di tale Sacramento – così ecclesiologicamente attuale – stante la preponderante età anagrafica dei fedeli, non si predichi mai. Così come avviene sulla verità di fede dei Novissimi – morte, giudizio, inferno, paradiso – che costituisco poi nient’altro che l’escatologia cristiana secondo l’economia della Provvidenza divina. La risposta è che a queste verità ultime bisogna innanzitutto crederci e poi comunque perché sono temi assolutamente “scorretti”, in particolare giudizio e inferno, che alle orecchie dei cristiani “adulti”, educati alla teologia senza dogmi e quindi alla cristologia senza Cristo e comunque alla misericordia declinata in tutte le sue forme, suonano incomprensibili. Eppure, la saggezza del Siracide (7,36) ci ricorda: Memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis.

***

Tradizionalmente, l’arcivescovo metropolita di Vercelli è da sempre il “primate del Piemonte”, ma in questo caso l’attuale successore di S. Eusebio, monsignor Marco Arnolfo, è anche un primatista assoluto in quanto – obliterando il diritto – riesce a compiere la visita pastorale in poco più di due ore collocandola «nel tardo pomeriggio o alla sera». Questo, oltretutto, per un gruppo di parrocchie coincidenti con le nuove unità pastorali, termine in voga da anni nella Chiesa e che sta solitamente ad indicare la prossima loro unificazione, naturalmente senza perdere i benefici dell’otto per mille. Una media di venti minuti per parrocchia, un vero primato olimpionico i cui autori sono di solito quelli che accusavano i vecchi preti di spicciare la Messa in meno di mezz’ora. E così, al posto della desueta e noiosa visita agli ammalati, ai ragazzi del catechismo, ai singoli preti e che si chiudeva con la Messa solenne – roba d’altri tempi! – l’arcivescovo Arnolfo, accompagnato da una scolta dei guardiani della nouvelle vague e cioè «membri del Consiglio episcopale e dell’equipe sinodale diocesana», consegnerà ai fedeli, con l’unzione che lo contraddistingue, la sua “Nota pastorale per il 2022/2023” concludendo infine il prevedibile mesto incontro «con un momento di sintesi e saluto». La benedizione episcopale – sit nomen Domini benedictum – non è contemplata in quanto non sinodale. Forse occorrerebbe ricordare quanto i canoni prevedono e cioè che la visita pastorale deve riguardare «le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi sacri che sono nell’ambito della diocesi» (can.397 CIC) e che il vescovo deve impegnarsi a compierla «con la dovuta diligenza» (can. 398 CIC). Inoltre, parrebbe che la “Nota pastorale 2022/2023” sia retroattiva in quanto scritta dopo la morte di Benedetto XVI avvenuta il 31 dicembre 2022 – «affidato alla Misericordia del Padre» senza tante Messe di suffragio – e quindi varrebbe anche per il passato. Da notare infine che in tale sedicente visita sono i «visitati» che si spostano per raggiungere il visitante in una parrocchia vicina. Più Chiesa in uscita di così…

***

Ha fatto rumore nei giorni scorsi la “sparizione” dall’orizzonte mediatico e da quello del Vaticano del giovane e brillante don Luigi Maria Epicoco. Pur tra voci e illazioni che – se appurate – saranno chiarite nelle idonee sedi, qualcosa ci sentiamo di dire. Ed è che quando di questi tempi si approda Oltretevere, non esistono né monsignori, né vescovi, né cardinali – qualche volta nemmeno il segretario di stato – ma soltanto il papa. La sovraesposizione, talvolta persino volutamente incoraggiata, non è mai infine gradita, né a lungo sopportata. Come amava ripetere il cardinale Alfredo Ottaviani di felicissima memoria: «A Roma se voj vive, devi imparà a fa er morto». Soprattutto ai tempi di Francesco, dove quando si entra nel raggio visivo del circo magico di S. Marta, si è quasi sicuri di uscirne ustionati e lesionati per sempre.

***

Sembra che ormai il carnevale – deprivato da decenni del suo significato – sia entrato nel calendario liturgico e così vescovi e prelati si sentono in obbligo di mettersi in maschera e partecipare – tra il ridicolo e il patetico – alle performance più assurde sempre, ovviamente, per stare con il popolo e «condividerne insieme le sofferenze ma anche le gioie». Abbiamo perciò visto l’elemosiniere del papa, il “cardinale elettricista” Konrad Krajewski, esibirsi al circo equestre coinvolgendosi in un numero con gli elefanti e, per rimanere vicini a noi, il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, scambiare lo zucchetto con il più appropriato e simpatico cappuccio a forma di fungo. E dire che S. Giovanni Bosco, durante i giorni del carnevale – definita «la vendemmia del diavolo» – faceva pregare i suoi giovani con le Quarantore di adorazione al Santissimo Sacramento, pia pratica che oggi, al solo sentirla nominare, fa inorridire teologi e liturgisti.

***

A proposito di adorazione, se c’è un libro da leggere e divulgare quello è sicuramente Che cos’è il cristianesimo, il testamento spirituale di Benedetto XVI. Al suo interno vi è poi custodita una vera perla e cioè il breve saggio inedito Il significato della Comunione dove il defunto pontefice va alla radice del problema per cui oggi molti cattolici intendono la Messa come una semplice cena fraterna – com’è per i protestanti – e che ha perciò come inevitabile conseguenza l’intercomunione, diventata così una conquista «politica». La Messa cattolica non è però una cena, anche se è nata durante l’ultima Cena di Gesù e nemmeno un pasto consumato con i peccatori, ma «il rendersi presente del sacrificio della Croce» perché «Eucaristia non è solo distribuzione delle offerte, né solo pasto, ma abbraccia l’intera realtà della Redenzione, è il vero culto. In realtà, sta proprio qui l’autentica, profonda differenza tra la concezione del mandato di Gesù sviluppatosi con la Riforma e la fede cattolica nell’Eucaristia. Nelle interpretazioni dei riformati l’Eucaristia è unicamente un pasto, nel senso radicale per cui viene distribuita e data da mangiare l’offerta santa, mentre per la fede cattolica nell’Eucaristia è sempre presente l’intero processo del dono di Gesù nella morte e Resurrezione, processo senza il quale queste offerte non potrebbero esistere. Corpo e sangue di Gesù non sono cose che si possono distribuire, sono invece la persona di Gesù Cristo che si offre. Per questo per tutti i cattolici la partecipazione a una Santa Messa ha sempre senso anche quando essi – quali che siano le ragioni – non possano o non vogliano “mangiare” la santa offerta. La partecipazione alla Santa Messa, pur senza ricevere la Comunione, ha un senso assolutamente ragionevole da una prospettiva cattolica, mentre da quella protestante è priva di significato. A partire di qui si capisce l’insistenza dei protestanti per l’intercomunione. Se prendono parte alla “Cena” senza mangiare, la loro presenza è senza senso. Per un cattolico la partecipazione alla Comunione anche senza mangiare egli prende parte all’avvenimento, che è presente nel Sacramento. Del dono di Gesù».

Leggendo il saggio, si comprendono molte cose come, tra l’altro, le motivazioni della battaglia sorda e subdola dei liturgisti contro ogni presenza della croce sugli altari, i quali devono essere soltanto delle spoglie mense per consumare un pasto en amitié. In tempi di assoluta confusione da parte dei pastori e di disorientamento dei fedeli, le parole chiare, brevi e, oseremmo dire, scultoree del defunto pontefice su di un tema come quello del significato dell’Eucaristia, si presentano – a fronte della verbosità sociologica dei documenti episcopali – come una boccata d’aria pura. Siamo in attesa degli attacchi da parte dei teologi e dei liturgisti progressisti. Arriveranno presto.