Fondi Piemonte: Rossi (Pd), Montaruli deve dimettersi

"Non si può parlare di credibilità delle istituzioni e di legalità e poi far finta di nulla. La sottosegretaria Montaruli deve dimettersi oppure deve essere Giorgia Meloni a chiederle di farlo, per tutelare prima di tutto il governo di cui è presidente. Le istituzioni vanno anteposte agli interessi di partito". Lo sostiene Domenico Rossi, consigliere piemontese del Partito Democratico e unico candidato alla segreteria regionale dei Dem, che commenta con un post sui social la condanna definitiva per Augusta Montaruli. "Si tratta di un segnale importante - aggiunge Rossi -, considerato che questa condanna arriva pochi giorni dopo l'apertura delle indagini nei confronti di un altro sottosegretario piemontese, anche lui storico militante di Fratelli di Italia, Andrea Delmastro. Giorgia Meloni si farà mettere in difficoltà proprio dai suoi sodali piemontesi?".