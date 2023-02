Una nuova cucina per il centro accoglienza per senzatetto

E' stata inaugurata al Centro di accoglienza per senzatetto 'Housing Cimarosa', in via Ghedini 2, a Torino la prima delle otto cucine attrezzate del progetto 'Una cucina per chi ha fame', lanciato dal Distretto Lions 108-la 1 (Torino, alto Piemonte e Valle d'Aosta). Il taglio del nastro questa mattina alla presenza dell'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli. "Questa iniziativa - dice il governatore del Distretto 108-Ia1, Carlo Ferraris - rientra nell'attività di aiuto dei Lions alle persone in difficoltà che fa dell'associazione la leader mondiale nel sostegno umanitario a chi è in stato di povertà". Il progetto, dal valore di circa 40mila euro, è stato finanziato per il 25% da donazioni e per il 75% dalla Fondazione Lions Club. Ad oggi nell'Housing Cimarosa, dove sono ospitate a rotazione sei famiglie numerose in grave difficoltà, con bambini anche piccoli, c'era una sola cucina comune che creava notevoli disagi tra gli ospiti del centro di accoglienza. Le prossime cucine saranno consegnate e installate non appena i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Ghedini saranno terminati.