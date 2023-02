POLITICA & GIUSTIZIA

Montaruli lascia, dimissioni "spintanee" dopo la condanna

La decisione, a quanto pare sollecitata dalla Meloni, dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la pena a 18 mesi per peculato nella Rimborsopoli piemontese. Foti e Malan: "L'abbracciamo, gli avvoltoi che pensavano di speculare sono serviti"

Augusta Montaruli si dimette da sottosegretario all’Università, dopo la condanna definitiva per l’uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari della Regione Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. «Ho deciso di dimettermi dall’incarico di Governo – dice l’esponente di Fratelli d’Italia – per difendere le istituzioni certa della mia innocenza». Se ciò non avvenisse – spiega Montaruli in una lunga lettera in cui annuncia le proprie dimissioni – sarei come coloro che vorrebbero demolito il senso dello Stato, rendendolo debole con una ricerca costante di una giustificazione alle proprie azioni, sentendosi moralmente superiori o cercando di piegare le norme ai comportamenti, addirittura ostentando clemenza verso chi agita l’arma del ricatto e per scappare dalla legge si vorrebbe ridisegnare vittima, rimanendo nell’ombra davanti alla “protesta più forte” di chi la vita se l’è tolta davvero poco più di un anno fa (l’ex consigliere regionale di Forza Italia Angelo Burzi, ndr). Tutto questo sì è stato decisamente imbarazzante».

Di scelta “generosa e spontanea” parlano i due capigruppo di FdI Tommaso Foti e Lucio Malan che sottolineano come Montaruli “pur non avendo alcun obbligo a riguardo” ha deciso di lasciare l’incarico: “La abbracciamo con l’amicizia di sempre. La aspettiamo attiva e determinata, sia nel gruppo parlamentare sia nel partito, perché continui ad essere punto costante e prezioso riferimento e a trasfondere quell’entusiasmo che le deriva da una disinteressata passione. Gli avvoltoi, che pensavano di poter speculare politicamente e personalmente su una vicenda che ha toccato tanti, anche tra coloro che si erigono a censori, e colpito pochi, sono serviti. A Fratelli d’Italia la morale non la fa nessuno, tantomeno la sinistra del professionale malcostume”. Secondo fonti parlamentari la decisione sarebbe stata sollecitata nelle scorse ore direttamente dalla leader del partito e premier Giorgia Meloni, con la quale Montaruli avrebbe avuto un confronto telefonico.