Montaruli: M5s Piemonte, pagina nera per Regione

"La condanna in via definitiva di Augusta Montaruli, a cui si aggiungono quelle dell'ex governatore Roberto Cota e di Paolo Tiramani, è l'ultimo capitolo di una vicenda che ha coperto di vergogna la nostra Regione. Una pagina nera per il Piemonte che non poteva che avere come diretta conseguenza le dimissioni di Montaruli". E' quanto dichiarano i consiglieri regionali Sarah Disabato, Sean Sacco e Ivano Martinetti, del Movimento 5 Stelle. "Chi ha usato impropriamente 25mila euro di soldi pubblici per cene e beni di lusso - proseguono - non è una figura adeguata a ricoprire incarichi istituzionali. E, soprattutto, non è un esempio per gli universitari, i nostri giovani, dei quali la Montaruli avrebbe dovuto occuparsi nella sua veste da Sottosegretaria".