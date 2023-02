Popolari in campo per una nuova Margherita al centro

Parte da Torino il progetto della "ricomposizione' politica ed organizzativa dell'area Popolare e cattolico sociale. Vogliamo contribuire, con altre culture politiche e altri movimenti, alla formazione di un partito che sappia declinare una vera ed autentica politica di centro". Lo ha spiegato uno degli artefici dell'iniziativa, Giorgio Merlo, presidente Pop-Popolari Piemonte che oggi ha svolto la relazione conclusiva del convegno 'Ripartire dalle radici popolari. La politica alla ricerca del Centro'. L'incontro è stato organizzato in vista della convention nazionale che riunisce i vari comitati promotori a livello regionale, che si terrà a Roma il 25 febbraio. "Durante il confronto a più voci di Torino - spiega Merlo - è emersa con forza la necessità di riscoprire e rilanciare la cultura popolare e, al contempo, rafforzare il ruolo e la mission di un 'centro' dinamico, innovativo, moderno e riformista". Per Merlo "è sempre più indispensabile costruire un partito che sia autenticamente plurale, democratico al suo interno e realmente riformista. Dopodiché si deciderà sulla collocazione politica dell'area Popolare nello schieramento politico nazionale". Questo partito - secondo Giorgio Merlo - non può che guardare all'esperienza della Margherita. E non, come ovvio e scontato, per replicare quel partito ma perché il 'metodo' che caratterizzava il profilo di quel partito era quello di un soggetto politico culturalmente plurale, democratico al suo interno e riformista nella proposta politica. Al centro, oggi, serve un partito che riproponga quel metodo".