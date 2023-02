Droga agli studenti via Telegram, intervengono i carabinieri

Era composta anche da studenti la clientela di un pusher che per smerciare la droga si serviva di chat su Telegram. L'uomo, un italiano, è stato arrestato a Torino dai carabinieri della compagnia di San Carlo: in casa gli sono stati trovati 180 grammi di hashish e 180 mila euro in contanti. Nel corso del medesimo servizio antidroga i militari hanno poi arrestato un albanese che nella propria abitazione aveva nascosto 14 kg di eroina, 5 kg di marijuana e 8 kg di hashish.