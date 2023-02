A Mary B.Tolusso il Premio Moncalieri di poesia

La giuria tecnica del concorso in versi del Premio Moncalieri, presieduta da Mario Baudino, ha assegnato il primo premio per la sezione "Silloge Poetica Edita" alla poetessa pordenonese Mary Barbara Tolusso per l'opera "Apolide" (Mondadori). Dietro di lei si è classificato lo scrittore milanese Marco Balzano, con la silloge "Nature umane" (Einaudi). La sezione rientra nell'ambito della 43/a edizione del Premio Internazionale Letterario Città di Moncalieri. I premi saranno conferiti sabato 4 marzo al Teatro Superga di Nichelino. Per la sezione musicale "Gian Maria Testa" la giuria, presieduta da Eugenio Bennato, proclamerà il vincitore durante la cerimonia. Il primo premio della sezione "Romanzo Edito" verrà invece proclamato il 26 marzo, al Castello Reale di Moncalieri. La terna dei finalisti è composta da Dario Voltolini con "Il giardino degli aranci" (La nave di Teseo), Veronica Raimo con "Niente di vero" (Einaudi) e Bernardo Zannoni con "I miei stupidi intenti" (Sellerio). Il Premio è organizzato dal Circolo Culturale Saturnio con il patrocinio delle amministrazioni pubbliche.