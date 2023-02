Striscione Extinction Rebellion a Claviere, bye bye neve

"Bye bye neve, la crisi climatica è già qui". Questo lo striscione apparso oggi sulle piste di sci di Claviere (Torino) per iniziativa di un gruppo legato agli ambientalisti di Extinction Rebellion. Si è trattato, in particolare, di una performance delle attiviste di Red Rebels, che sono partite dalla linea del confine italo-francese e sono scese verso il centro abitato costeggiando gli impianti di risalita. "Abbiamo deciso di camminare al fianco delle persone che praticano gli sport invernali - riferisce Leonora, una delle attiviste - e abbiamo deciso di farlo proprio qui, in questo luogo di frontiera, di turismo montano, di grossi flussi migratori e sofferenze umana". "Gli effetti di un problema globale - è il testo di una nota di Extinction Rebellion - sono sempre più tangibili sul territorio italiano e, in particolare, su quello piemontese. A Claviere, come in altri comuni della regione, la drastica riduzione delle precipitazioni nevose obbliga tutte le stazioni sciistiche a fare ricorso all'innevamento artificiale, con costi insostenibili sia a livello economico che a livello ambientale. Sono infatti ormai riconosciuti gli effetti di una scarsa nevosità sugli ecosistemi e sulle riserve idriche, così come sulla vita delle stesse comunità che vivono in montagna". "A chi ci ha visto sfilare - dice un'altra attivista, Bianca - abbiamo chiesto a chi ci ha visto sfilare oggi di fermarsi, guardarci negli occhi e di portare con sé un po' della nostra speranza per chiedere insieme, a chi governa questa regione, di andare oltre le parole. Il clima è già cambiato, le nostre montagne stanno morendo ed è necessario fare qualcosa subito, prima che sia troppo tardi".