Pnrr: Ruffino (Azione), Meloni informi Parlamento su soldi spesi

"Desidero prima di tutto esprimere le mie felicitazioni alla presidente Meloni per aver smaltito ogni strascico dell'influenza che l'ha trattenuta a casa impedendole di essere a Monaco per la conferenza sulla sicurezza. Il video su Facebook ce l'ha mostrata in forma smagliante: bene così. Quanto al Pnrr, è tempo che la presidente dia sostanza alle sue affermazioni e invii in Parlamento un resoconto puntuale, con una tabella cronologica dettagliata, sui soldi effettivamente spesi dall'Italia. E basta con i numeri lanciati a caso, un giorno 20 miliardi, un altro 25 e così via". Così in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino.