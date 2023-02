Siani chi?

Dicono che… Alessandro Siani abbia provato, con malcelata irritazione, il tradizionale riserbo dei torinesi. Il popolare attore napoletano, in città per il suo spettacolo teatrale, si è concesso un veloce spuntino al Cambio e secondo il protocollo della vera star – almeno nella sua versione pataccara – ha inforcato gli occhiali scuri d’ordinanza, pensando così di far colpo almeno sugli avventori che invece non solo non l’hanno riconosciuto ma si sono lasciati andare a commenti piuttosto pepati (“Ma chi è ’sto cafone?”, che si è presentato con tanto di coppola in testa). Già accolto non proprio trionfalmente dalla critica che ha bocciato il suo ultimo film (“Una commedia datata, come sembra essere ormai il piglio del suo ideatore e attore protagonista”), ora Siani passa pure inosservato nelle stanze che accolsero clienti ben più illustri, da Cavour ad Audrey Hepburn.