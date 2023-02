Anticiclone di Carnevale verso il declino

Ancora 3-4 giorni in compagnia della stabilità atmosferica grazie all'anticiclone di Carnevale, ma con nuvolosità in aumento sulle regioni del Nord Italia. Da metà settomana, è atteso un impulso perturbato che potrebbe favorire un guasto meteo significativo, con piogge copiose in pianura ed abbondanti nevicate in montagna, soprattutto al Centro-Nord. Temperature: in graduale calo i valori massimi nei prossimi giorni. Previsioni de ilmeteo.it