Rivalta, 5 milioni per bonifica Oma e Chimica Industriale

Con 5 milioni e 337 mila euro provenienti da fondi Pnnr saranno bonificati i siti di Oma e Chimica Industriale, a Rivalta di Torino. Grazie all'accordo firmato dal ministero dell'Ambiente e dalla Regione Piemonte, approvato dall'amministrazione comunale di Rivalta, quindi, saranno avviati i lavori di bonifica della discarica dello stabilimento Oma, 11.350 metri quadri di terreno contaminato a ridosso della scarpata che separa l'ex area industriale dall'alveo del Sangone. Una volta completato, sarà l'intervento di risanamento ambientale più significativo dell'area - spiega l'amministrazione di Rivalta - dopo la messa in sicurezza di emergenza nel 2003 e 2004 e la bonifica parziale nel 2012. "Anche quest'intervento - precisa Ivana Garrone, assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente di Rivalta - è una goccia in un progetto di bonifica complessiva che è di 43 milioni di euro", in un'area di 3,5 chilometri quadrati di impianti e terreni che equivale al 15% dell'intero territorio di Rivalta. "Occorrerà continuare a lavorare insieme alla Regione e al Ministero - aggiunge Ivana Garrone - per definire un crono programma di finanziamenti e arrivare, nell'arco di qualche anno, all'intera bonifica". L'attività di Oma e Chimica Industriale, autorizzata nel 1963, è continuata fino al 2002. "C'è ancora tanto da fare - dice Sergio Muro, sindaco di Rivalta - per restituire alla comunità una fetta importante di territorio cittadino, anche per l'irresponsabilità di chi, negli anni, ha causato il danno e non ha provveduto a riparare".