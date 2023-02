Auto: Promotor, continua la ripresa ma -25,7% sul 2019

Continua a gennaio la ripresa del mercato automobilistico dell'Europa Occidentale, anche se rispetto a gennaio 2019, canno precedente la pandemia, si registra un calo del 25,7%. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. "Siamo quindi ancora molto lontani - spiega - dal ritorno alla normalità, ma l'inversione di tendenza, delineatasi nell'agosto scorso dopo tredici cali mensili consecutivi, sembra prendere corpo. La ragione di questa situazione è essenzialmente il miglioramento della disponibilità di auto nuove che era stata, e in parte lo è ancora, fortemente penalizzata dalla carenza di componenti e in particolare di microchip. Pesa ancora però fortemente sul mercato dell'Europa Occidentale la debolezza della domanda legata alla pandemia e a tutti gli eventi negativi che l'hanno seguita: dalla guerra in Ucraina, alla crisi energetica, al ritorno dell'inflazione e alla crescita del costo del denaro". Il Csp rileva che "molte case automobilistiche hanno privilegiato negli ultimi tempi auto elettriche e dintorni nell'attività produttiva a scapito delle auto ad alimentazione tradizionale che hanno maggiori difficoltà di fornitura rispetto alle elettriche. Questo ha determinato a fine dicembre risultati molto positivi nelle immatricolazioni di auto elettriche in alcuni paesi dell'area, ma a gennaio l'accelerazione dell'elettrico non trova riscontro in alcuni mercati. In particolare, in Germania si nutrono preoccupazioni per le vendite di auto elettriche, dovute anche al venir meno di sussidi statali. Anche in Italia la quota dell'elettrico in gennaio è in calo e tocca il 2,6%, al di sotto del livello dell'intero 2022 che era sceso al 3,7% dal 4,6% del 2021 e quindi su livelli decisamente bassi rispetto ad altri importanti mercati dell'Europa Occidentale in cui la quota dell'elettrico è ormai a due cifre".