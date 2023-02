Forneris si dimette dall'incarico di presidente dell'Acsr

Agostino Forneris ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni irrevocabili dall'incarico di presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti, per motivazioni personali. Forneris continuerà ad espletare le sue funzioni fino a quando i 54 Comuni soci azionisti dell'Acsr Spa non nomineranno il nuovo presidente, elezione che dovrà avvenire nel corso di un'assemblea ordinaria che non potrà essere convocata prima di 30 giorni dalla data di rassegna delle dimissioni. "L'attività dell'Acsr Spa non verrà quindi inficiata in nessun modo", fanno sapere in una nota dall'azienda. Agostino Forneris era stato eletto lo scorso settembre.